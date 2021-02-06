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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بتقيد سمسار وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

السبت 06/فبراير/2021 - 12:07 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على سمسار وتتقيد وإجباره على توقيع وصلات أمانة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ع.م"، "ي.ع"، "أ. م"، أقروا بارتكابهم واقعة التعدي بالضرب على المجنى عليه باستخدام اله حادة وتقييده وإجباره على توقيع وصلات أمانة.

وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه " سمسار" حصل منه على مبلغ 20 ألف جنيه، لمساعدته في شراء شقتين في إحدى الأبراج السكنية بمدينة السلام، وفور حصوله على الأموال اختفى ورفض إرجاع المبلغ الذى حصل عليه.

وأضاف المتهم بعد ملاحقته لمدة شهر ونصف أنكر حصوله على المبلغ، قررت الاستعانة بباقي المتهمين للتعدي على المجني عليه واجباره على توقيع وصلات أمانة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع وصلات أمانة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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