وزير التموين: تقدمنا بطلب لإنشاء سوق للذهب فأمر الرئيس بمدينة كاملة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وخلال أسبوع وحتى 10 أيّام سيتم فتح خدمات إصدار الجديدة وفقا للشروط، ومن يملك طلبا يتقدم لمدير المديرية مباشرة، مؤكدا الاتفاق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.وتقدم وزير التموين، خلال افتتاحه فرع هايبر لمجموعة دولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي حول مدينة الذهب، لافتا إلى أن وزارته تقدمت بطلب تدشين مشروع لسوق ذهب، وتم العرض على الرئيس الذي وجه بتحديد المواقع اللازمة لإنشاء مدينة، وتم تحديدها سواء في العبور أو العاصمة الإدارية، مع أفضلية للأخيرة، على مساحة من 100 إلى 120 فدانا، وتتضمن مركزا رئيسيا لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش والمصانع ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات، وجزء للورش التدريبية بجانب فندق ومنطقة ترفيهية.