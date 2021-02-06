الكنيسة: زيت الميرون صنع في مصر للمرة الثانية عام 400

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة الثانية في مصر بعد البابا اثناسيوس الرسولي على يد البابا ثاؤفيلوس.وأضاف القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البابا ثاؤفليوس هو البابا رقم 23 في تعداد بطاركة مصر، وجاءت المرة الثانية تلك عام 400 حيث صنع بالمقر الباباوي بالاسكندرية.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الاولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.