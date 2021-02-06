ضبط 4 أطنان ملح فاسد بالغربية

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.كان العميد وليد العيسوى، مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد نصحى، وكيل مباحث التموين، بضبط 4 أطنان و300 كيلو ملح طعام، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، ودون بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، ويشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "دون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.