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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة عسكرية داخل قاعدة جوية أمريكية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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فتحت القوات الجوية الأمريكية تحقيقا داخليا، عقب تسلل رجل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية رسمية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن سلاح الجو الأمريكي في بيان، بأن رجلا بالغا تسلل أمس الأول إلى القاعدة التي تستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة لواشنطن وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية بما فيها الطائرة الرئاسية إير فورس وان.

وأضاف البيان أن الرجل لم يكن مسلحا وصعد بشكل غير قانوني على متن طائرة من طراز سي 40، وهي النسخة العسكرية من طائرات بوينغ 737 قبل اعتقاله.

يذكر أن طائرات سي 40 المتمركزة في قاعدة أندروز تستخدم من قبل مسؤولي الإدارة الامريكية أو كبار مسؤولي الكونجرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يوضح البيان كيف تمكن الرجل من اختراق الأمن ودخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها داخل الطائرة.

من جانبه، أعلن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن التحقيق في الحادثة سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

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