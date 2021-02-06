فلسطين: قرار الجنائية الدولية انتصار لنا

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا توقيت هذا القرار "هامًا جدًا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.وقال المالكي إن هذا القرار يعتبر "انتصارًا" لفلسطين، و"إنجازًا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا القرار بعضًا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا، مشيرا إلى أنه تواصل منذ لحظة صدور القرار مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للبحث في الآليات والإسراع في التحقيق، مؤكدا أن هذا التواصل سيستمر للبحث في الخطوات اللاحقة وتشكيل فرق التحقيق الرسمية لبدء عملها على أرض دولة فلسطين.وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال المالكي إن الفترة المقبلة تتطلب العمل مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، ما يستدعي توفير كل الإمكانيات المالية والإجرائية، موضحا أن الملفات الثلاثة الموجودة على طاولة الجنائية الدولية، هي: العدوان على غزة، والأسرى، والاستيطان، متوقعا أن يبدأ التحقيق في ملف الاستيطان.