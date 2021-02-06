6 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق نواج - سبرباي بالغربية

شهد الطريق الفرعي "نواج - سبرباي" بمحافظة الغربية منذ قليل وقوع حادث نقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائدة مما أدى إلى انفجار إطار كاوتشوك الٱمامي مما أسفر عن سقوط 6 أشخاص مصابين ونقلوا بسيارات إسعاف الي طوارىء طنطا الجامعي.كان مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت تلقي إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بذات الطريق المشار اليه.وانتقلت القيادات الأمنية الي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلي قسم الطوارىء بمستشفي طنطا الجامعي.وأفاد شهود عيان أن انفجار إطار كاوتشوك تسبب في إنحراف السياره وانقلابها علي جانب طريق "نواج _ سبرباي" أمام مول طنطا.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق.