المصيلحي: الاستثمارات الأجنبية ترفع الكفاءة الكلية لمنظومة التجارة الداخلية

شدد علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تطوير ورفع مستوى للتجارة الداخلية، وزيادة إنشاء المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع الرئيسية والهايبر ماركت وزيادة رفع كفاءة البنية الأساسية.جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية لمجموعة هايبر ماركت شركة إماراتية باستثمارات تتجاوز 165 مليون جنيه.وقال المصيلحى إن هذه الاستثمارات تهدف لرفع الكفاءة الكلية لمنظومة التجارة الداخلية، ومنها إنشاء البورصة السلعية، ومنها أيضا تقليل الفاقد في المنتجات وهو ما يعمل على تقليل الأسعار، من خلال تقليل عمليات النقل وربط كل خطوات الإمداد والتوزيع والسلع الغذائية في مكان واحد، وحدوث نهضة في أسواق الجملة على مستوى الجمهورية مع شبكة طرق متطورة، وهو ما يعود على المستهلك بالنفع من خلال إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، حيث سيتم إنشاء عشر مناطق جديدة بمشاركة إماراتية ووزارة الإسكان، وهو ما يخلق نقلة نوعية جديدة في التجارة الداخلية .