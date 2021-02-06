تجديد حبس عاطل ضبطب بنصف كيلو حشيش و20 قرص ترمادول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم "م. م"، عاطل، عثر بحوزته على "500 جم من مخدر الحشيش، 260 قرص ترامادول، 4 أسلحة بيضاء"، بهدف ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بالقبض على "م.م "عاطل، وبحيازته كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، وبسؤاله أقر بامتلاكه المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.