نائب لبنانى: عون والحريرى سبب فشل تشكيل الحكومة
السبت 06/فبراير/2021 - 11:57 ص
مروة عنبرطباعة
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية اللبنانى النائب فادي سعد، أن من يقرأ هذه المرحلة بداية من أحداث طرابلس التي باتت نموذجا للفقر والحرمان ويتبعها اغتيال الناشط لقمان سليم يمكنه القول أننا في وضع سيئ.
وأشار سعد إلى أن كل هذه الإشارات والأحداث تدل أن الانهيار بات أسرع والوضع الأمني بات أمام فوضى كاملة وخطرة والدولة غائبة.
وأضاف سعد فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة في تصريف الأعمال ورئيس الجمهورية ميشال عون أيضا وما من مكون لبناني مستفيد من اغتيال سليم والمشكلة واضحة هي غياب الدولة وميليشيا تدعي المقاومة والسلاح المتفلت.
وتابع سعد "نحن لسنا مع إطلاق الاتهامات جزافًا ولكن من المؤسف أننا لا يمكننا أن نقول لننتظر التحقيق وخصوصا بعد تجربة انفجار المرفأ وبرأيي أنه لن نتمكن من معرفة الحقيقة".
وأكد سعد أن الاحتمالات الممكنة لوقف الانهيار هي أولا الانتخابات النيابية المبكرة، متابعا "نحاول إنقاذ ما بقي من لبنان والشعب يتحمل جزء من المسؤولية لأن الشعب هو مصدر السلطات".
وأشار سعد إلى أن الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير متفقان على تشكيل الحكومة ويتحملان مسؤولية فشل التشكيل وعون لا يزال يتصرف وكأنه رئيس تيار الوطني الحر وعلى الحريري أن يعتذر، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.
وأشار سعد إلى أن كل هذه الإشارات والأحداث تدل أن الانهيار بات أسرع والوضع الأمني بات أمام فوضى كاملة وخطرة والدولة غائبة.
وأضاف سعد فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة في تصريف الأعمال ورئيس الجمهورية ميشال عون أيضا وما من مكون لبناني مستفيد من اغتيال سليم والمشكلة واضحة هي غياب الدولة وميليشيا تدعي المقاومة والسلاح المتفلت.
وتابع سعد "نحن لسنا مع إطلاق الاتهامات جزافًا ولكن من المؤسف أننا لا يمكننا أن نقول لننتظر التحقيق وخصوصا بعد تجربة انفجار المرفأ وبرأيي أنه لن نتمكن من معرفة الحقيقة".
وأكد سعد أن الاحتمالات الممكنة لوقف الانهيار هي أولا الانتخابات النيابية المبكرة، متابعا "نحاول إنقاذ ما بقي من لبنان والشعب يتحمل جزء من المسؤولية لأن الشعب هو مصدر السلطات".
وأشار سعد إلى أن الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير متفقان على تشكيل الحكومة ويتحملان مسؤولية فشل التشكيل وعون لا يزال يتصرف وكأنه رئيس تيار الوطني الحر وعلى الحريري أن يعتذر، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.