نائب لبنانى: عون والحريرى سبب فشل تشكيل الحكومة

أوضح عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ اللبنانى النائب ​فادي سعد، أن من يقرأ هذه المرحلة ‏بداية من أحداث طرابلس التي باتت نموذجا للفقر والحرمان ويتبعها ‏اغتيال الناشط ​لقمان سليم​ يمكنه القول أننا في وضع سيئ.وأشار سعد إلى أن كل هذه الإشارات والأحداث تدل أن الانهيار بات ‏أسرع و​الوضع الأمني​ بات أمام فوضى كاملة وخطرة و​الدولة​ غائبة.وأضاف سعد فى تصريحات تلفزيونية، أن ​الحكومة​ في تصريف الأعمال و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أيضا وما من ‏مكون ​لبنان​ي مستفيد من اغتيال سليم والمشكلة واضحة هي غياب الدولة ‏وميليشيا تدعي ​المقاومة​ و​السلاح​ المتفلت.وتابع سعد "نحن لسنا مع إطلاق الاتهامات جزافًا ولكن من المؤسف أننا لا ‏يمكننا أن نقول لننتظر التحقيق وخصوصا بعد تجربة ​انفجار​ ​المرفأ​ ‏وبرأيي أنه لن نتمكن من معرفة الحقيقة".وأكد سعد أن الاحتمالات الممكنة لوقف الانهيار هي أولا ​الانتخابات النيابية​ ‏المبكرة، متابعا "نحاول إنقاذ ما بقي من لبنان والشعب يتحمل جزء من ‏المسؤولية لأن الشعب هو مصدر السلطات".​​​​​​وأشار سعد إلى أن الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ غير متفقان على ​تشكيل الحكومة​ ويتحملان ‏مسؤولية فشل التشكيل وعون لا يزال يتصرف وكأنه رئيس تيار ‏الوطني الحر وعلى الحريري أن يعتذر، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.