انطلاق قمة الاتحاد الإفريقى فى دورتها 34 عبر الفيديو كونفرانس

انطلقت منذ قليل، قمة الاتحاد الإفريقى فى دورتها 34 عبر الفيديو كونفرانس، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث" من أجل بناء أفريقيا.وتبحث القمة التي تعقد افتراضيًا لمدة يومين عدة موضوعات عدة من بينها التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد وأجهزته المختلفة ومدى فاعلية الاتحاد.