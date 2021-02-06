التحفظ على 22 طن فاكهة فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 22،25 طن "سلع غذائية ثمار ومقطعات فاكهة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل شركة تعبئة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية، لحيازته كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.تم مداهمة الشركة والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المكان عثر علي 22،25 طن "سلع غذائية ثمار ومقطعات فاكهة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.