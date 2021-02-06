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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد عام من وفاته.. سكان ووهان يتذكرون طبيبا دق ناقوس الخطر من كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:56 ص
لي ون ليانغ
لي ون ليانغ
وكالات
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بعد عام من وفاته متأثرا بإصابته بكوفيد-19، عبر سكان مدينة ووهان الصينية عن امتنانهم للطبيب الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة محذرا من تفشي الوباء قبل الإقرار الرسمي بوجوده.

وبات لي ون ليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، أحد أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لانتشار المرض في ووهان عندما حاول التحذير من ظهوره، لكنه واجه توبيخًا من الشرطة على "نشر الشائعات".

وأدت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عاما بسبب الفيروس في السابع من فبراير إلى حالة من الحداد العام وأثارت تعبيرات نادرة عن الغضب على الإنترنت.

وبعد عدة أيام، ذرف تشونغ نان شان عالم الأوبئة الشهير الدموع على لي في مقابلة مع رويترز، واصفا إياه "ببطل الصين".

لكن عندما كرم الرئيس الصيني شي جين بينغ "أبطال حرب الشعب" على الفيروس في سبتمبر، لم يرد أي ذكر لمساهمة لي.

وفي حين يقول الناس في الشوارع المحيطة بمستشفى لي إن الحياة في المدينة عادت تقريبا إلى إيقاعها الطبيعي، إلا أنهم ما زالوا يوقرون لي على أفعاله.

وعندما زار مراسلو رويترز المنطقة المحيطة بالمستشفى اليوم السبت تبعهم رجلان يرتديان ملابس مدنية وقالا إنهما من "أمن مرأب سيارات المستشفى" ومنع الحراس مصورا من تصوير مدخل المستشفى.

وقال جي بنغ هوي (34 عاما) إنه سمع بتحذير لي في الأيام الأولى وهرع لتخزين الكمامات قبل أن يتحدث المسؤولون علانية عن الفيروس، مضيفا "يشعر الناس بالامتنان الشديد له وأنا أعتقد أنه يجب أن يحصل على المزيد من التكريمات الرسمية".وقال جي إن الحكومة ارتكبت أخطاء في المراحل الأولى لكنها تعاملت بشكل جيد منذ ذلك الحين.

وفي حين قال تشيان ون ده (80 عاما) إنه لا يعرف من أين جاء الفيروس، إلا أنه يعتبر لي بطلا، وقال "ينبغي أن نحتفي بذكرى مساهمته في مكافحة الوباء".

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