ضبط «نصابة التسفير» للعمل بالخارج في الغربية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ربة منزل احترفت النصب على المواطنين راغبي السفر في المحلة.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية تضرروا خلاله من قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لها معلومات جنائية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.