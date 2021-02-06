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الثقافة

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:54 ص
المهندس محمد أبوسعدة
المهندس محمد أبوسعدة
آلاء حسن
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كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الجهاز يعمل حاليا على مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، فهو من المشروعات الكبيرة التي تستهدف إحياء مسار العائلة المقدسة في الدلتا وجنوب الصعيد وسيناء والقاهرة، فهذه نقاط تواجد العائلة بها، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأوضح أبوسعدة لـ"الدستور" أن الجهاز يعمل على تحسين الصورة البصرية حول نقاط تواجد العائلة المقدسة في مصر، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يتضمن تحسين جودة المباني العمرانية المحيطة بمسارها ومعالجتها، فضلا عن إضافة لمسات جمالية لاستعادة شكلها الحضاري.

وأضاف أبوسعدة، أن جهاز التنسيق الحضاري لم يعمله بمفرده في مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، بل يشاركه عدد من الجهات كوزارة التنمية المحلية وعدة محافظات، فضلا عن وزارة السياحة والآثار.

وقد قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع رؤية بصرية متكامل تضفي جو من الترابط البصري والروحي للمشروع من خلال: تحقيق القدر الأكبر من أهداف التنمية المستدامة المطروحة في خطة التنمية مصر 2030، تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالتنسيق الحضاري في المناطق ذات القيمة، التأكيد على أهمية الوحدة الكلية وتأكيد الشخصية المعمارية والتاريخية للمسار ورحلة العائله المقدسة، إزالة التشوهات التي تسود الصورة البصرية للمنطقة، تطوير وتنسيق المواقع، تحسين مسار دخول وخروج الزوار، تطوير وتنسيق المحيط العمراني المحيط بالأثر، ورفع جودة الحياه لسكان المنطقة والمستخدمين.

وقد اعتمدت السياسات الموضوعه لتحقيق أهداف التطوير على: تصميم شعار لرحلة العائلة المقدسة، تقسيم المواقع حسب طبيعتها الطبوغرافية، وضع كتالوج الجميع عناصر اللاندسكيب المستخدمة حسب التقسيم بحيث يسهل على المحافظات تتبعها وتطبيق أقرب الحلول للنموذج الموضوع بخامات بيئية تتناسب مع الموقع، تصميم علامات ارشادية للمزارات وللاتجاهات المختلف، تصميم لوحات تفاعلية نوع الكتروني ونوع يدوي، تصميم لوحات إرشادية عند نقاط التجمع وبدايات الجوله في كل موقع، تصميم لوحات ارشادية لكل فراغ او محتوي يتبعه شرحا للأحداث، تصميم لوحات ارشادية للطرق حسب الكود العالمي للمرور والكود الخاص بمركز بحوث، الإسكان والدليل الإرشادي الخاص بجهاز التنسيق الحضاري بحيث تسمح لمستخدمي الطرق بقرائتها بوضوح وتوضع قبل تغيير المسار بمسافة كافية حسب سرعة الطريق، وتصميم عناصر فرش الشارع (البرجولات - التبليطات - المقاعد - سلات المهملات - الإضاءة - عناصر التشجير المناسبة).

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