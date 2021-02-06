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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة الاتجار في العملة بالدقهلية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:49 ص
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام صاحب محل لتجارة الأحذية، مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية)، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم)، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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