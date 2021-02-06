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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: إنشاء صرف صحي نجع سعيد بقنا بـ25 مليون جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 11:58 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة صرف صحي بنجع سعيد بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تشغيله منتصف عام 2020.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى للمواطنين عن طريق إنشاء محطتى رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد.

ويبلغ حجم المخصصات المالية للمشروع خلال العام المالي 2019- 2020 مليون جنيه أنفق منها 0.5 مليون جنيه حتى ديسمبر من العام المالي نفسه، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 50%.

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