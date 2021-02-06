«البحوث الزراعية» يطالب باستغلال «ميزة مصرية» في إنتاج الزيتون

أكد الدكتور شاكر عرفات، الأستاذ بقسم الزيوت والدهون في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن أهمية قطاع إنتاج الزيتون تأتي من منطلق الميزة النسبية لمصر في الإنتاج، حيث تحتل مصر للمرتبة الأولى عالميّا من حيث الإنتاج وفقا لبيانات 2020، ومركزا متقدما من حيث التصدير لزيتون المائدة، موضحا أن قطاع الزيتون يتطور أفقيا بوتيرة سريعة في مصر تستوجب البحث في آليات إنشاء المجلس الوطني للزيتون.وقال عرفات، في تصريحات له اليوم، إنه يجب تبنى استراتيجيات التوسع الرأسي (الزراعة الكثيفة) لزيادة إنتاجية وحدة المساحة وتقليل التكاليف الإنتاجية والتسويقية وفتح أبواب جديدة للإنتاج، كإنتاج زيت الزيتون الحيوي (العضوي) بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج النهائي من حيث الكم والنوع محليا وعربيا وعالميا.