ضبط مستريح جديد في سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريح جديد تخصص في توظيف الأموال في المواد الغذائية في سوهاج.وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).. بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.. كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.