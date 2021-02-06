البابا: سر الميرون يعادل في أهميته طقس «البطاركة»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إن سر الميرون من أهم طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأضاف البابا تواضروس الثاني عبر فيديو له: ان طقس وإعداد الميرون المقدس يعادل في أهميته طقس إقامة البطاركة والأساقفة وهذا الطقس لايتكرر كل عام.وأشار إلى أن سر الميرون نسميه عيد التدشين أو التكريس، فالميرون أساس لتدشين وتكريس المبانى الكنسية والنفوس.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه هذه المرة تعد الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.