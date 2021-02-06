إنشاء مكتب بريد مطور لخدمة أهالي كفر شكر

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر عن قيام الهيئة القومية للبريد بإنشاء مكتب بريد مطور لخدمة المركز والمدينة بطريق جنابية كفر منصور بالمدينة مشيرا أنه هيئة البريد تقدمت إلى محافظ القليوبية بطلب تخصيص مساحة الأرض وتم الموافقة عليها وجار الأعمال الإنشائية على قدم وساق بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيةوأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أن مكتب البريد يتم إنشاؤه على مساحة 125 مترا يتكون من طابقين وبقيمة مالية 2 مليون جنيه تقريبا مضيفا أن المكتب الجديد يقضى على الزحام والتكدسات وأيضا مساحته كبيرة ومتوافر بداخله كافة الخدمات والمرافق لخدمة وراحة جموع أهالينا المواطنينوأوضح رئيس المركز والمدينة أن المدينة وقرى الوحدات المحلية تشهد الآن طفرة كبيرة فى الخدمات من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية والخدمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات صرف صحى وصرف أمطار ومياه شرب ومدارس وصحة وغاز ورصف وتطوير وتجميل ومعالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات للإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية للمواطنين التى تدعمها وتحرص عليها القيادة السياسية لإشاعة الرضا بين المواطنين