رغم احتجاجات بوغازيتشي.. أردوغان يطيح بـ11 رئيس جامعة دفعة واحدة

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتعيين 11 رئيس جامعة في مختلف محافظات تركيا، وتعيين أعضاء من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالإضافة إلى أعضاء في منظمات متطرفة مثل الذئاب الرمادية بدلًا منهم.وتأتي التعيينات الجديدة في وقت تشتعل فيه تركيا بسبب الاحتجاجات الطلابية في جامعة بوغازيتشي بعد تعيين أردوغان أحد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مليح بولو، رئيسًا على جامعة بوغازيتشي «البسفور».وحسب الجريدة الرسمية التركية فإن قرارات التعيين الرئاسية باتت سارية، وأنه تأتي وفقًا للمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 والمواد الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم الرئاسي رقم 3.