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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

متحدث باسم تويتر يعرب عن قلقه إزاء قطع خدمات الانترنت في ميانمار

السبت 06/فبراير/2021 - 11:43 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أعرب متحدث باسم شركة"تويتر" عن قلقه العميق إزاء إقدام سلطات ميانمار على حجب الموقع.

وقال المتحدث، فى تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج اليوم السبت:"إن الموقع يشعر بقلق عميق إزاء إصدار سلطات ميانمار أمرا بقطع خدمات الإنترنت فى البلاد".

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن الجيش في ميانمار أمر شركات الاتصالات المحلية بأن تحجب بشكل مؤقت موقعي "تويتر" و"انستجرام" بعد فرض قيود مماثلة على موقع "فيسبوك" في وقت سابق من الأسبوع.

تأتي الأوامر الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات فيما تكتسب حملة العصيان المدني زخما منذ انقلاب الاثنين الماضي.

وقالت صحيفتا "ميانمار تايمز" وبوابة "ذا ايراوادي" الإخبارية أن جيش ميانمار أمر شركات الهواتف المحمولة والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بحجب موقعي "تويتر" و"انستجرام" من الليلة الماضية.

وتم حجب الوصول إلى موقع "فيسبوك"، حيث كان ينظم الكثيرون مقاومة للانقلاب حتى الإثنين.

وذكرت سلطات ميانمار إن المنصة تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.

وأكدت شركة "تيلينور ميانمار" وهي إحدى شركات الاتصالات داخل البلاد أمس الجمعة أنها تلقت الأمر، مضيفة أن الامر بحجب موقعي "تويتر" و"انستجرام" سيبقى ساريا "حتى إشعار آخر".

وذكرت الشركة في بيان أنها " تشعر بقلق بالغ إزاء هذا التطور في ميانمار وتؤكد على أن حرية التعبير من خلال الوصول إلى خدمات الاتصالات، يتعين أن تبقى في جميع الأوقات".

ومن جانبها، ذكرت شركة "نت بلوكس" التي ترصد استخدام الإنترنت والأمن الالكتروني أن "ميانمار الآن في خضم انقطاع ثان للإنترنت في مختلف أنحاء البلاد، من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت(0330 بوقيت جرينتش).

وكانت منشورات وهاشتاجات تدعو إلى ممارسة أشكال من العصيان المدني قد انتشرت على نطاق واسع منذ أن اعتقل الجيش مسؤولين كبار بالحكومة، من بينهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سوتشي في مداهمات في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي.

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