عمره 26 سنة.. حسن شهاوي مصري - أمريكي يترأس أعرق مجلة قانونية بجامعة هارفارد

كأول مسلم يتولى هذا المنصب، انتخب حسن شهاوي المصري الأمريكي رئيسا لتحرير إحدى الإصدارات القانونية المرموقة بجامعة هارفارد الأمريكية، وهي متابعات هارفارد القانونية الذي يصدر عن كلية القانون بالجامعة الأمريكية الشهيرة.فمن هو حسن شهاوى المصرى الأمريكى أول مسلم يتولى هذا المنصب على مدى تاريخ الإصدار الذى ينشر منذ 134 عاما.-مواليد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، يبلغ من العمر 26 عاما.- تخرج من جامعة هارفارد عام 2016 بدرجة البكالوريس في التاريخ ودراسات الشرق الأدني.- التحق بجامعة أكسفورد بصفته باحثا للحصول على الدكتوراه في الدراسات الشرقية ودرس الشريعة الإسلامية.- عمل بشكل كبير مع اللاجئين، وكذلك عمل في محاولات إصلاح العدالة الجنائية.-جاء خلف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي كان أول أمريكي ذي بشرة سمراء يتولاه.- كما يخلف قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرج.