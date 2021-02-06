إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة تعديات بمركزي دمنهور وكفر الدوار

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 600 م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بمساحة 600 م٢ بالطريق الزراعى بدمنهور،وإيقاف أعمال بناء مخالف لعدد 3 حالات بنطاق مدينة كفر الدوار والتحفظ على الأدوات المستخدمةكما تضمنت الأعمال إزالة شدات خشية وأعمدة بمنطقة ( أبو السيد - الكدوة - عزبة يونس).