وصول 7 رحلات طيران سياحية لمرسى علم اليوم

تستقبل مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحرالأحمر، اليوم السبت، عددًا من السائحين من جنسيات مختلفة، منها "بولندا، وأوكرانيا، والتشكيك"، وذلك على متن 7 رحلات طيران سياحية تصل لمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.واستعدت سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الرحلات، حيث تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، كما تم تجهيز صالة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وعمل مسحات pcr للسائحين الأجانب، الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، وأن النتيجة سلبية.كما وفرت سُلطات المطار أجهزة التعقيم الفوري للأفراد والحقائق وتجهيز سيارات معقمة وفحصها وتعقيمها قبل وبعد استخدامها لنقل السياح من وإلى المطار.