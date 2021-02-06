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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

باستثمارات 165 مليون جنيه.. وزير التموين يفتتح فرع جديد لمجموعة هايبر ماركت

السبت 06/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
نرمين محمود الدهان
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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديد بمجموعة دولية - إحدى الاستثمارات الإماراتية فى مصر -.

ويعد الفرع رقم 3 فى مصر، ورقم 200 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 9 آلاف متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ 165 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الثلاثة منافذ التى تم افتتاحها فى مصر حتى الآن، والتي تصل إلى 2000 فرصة عمل.

حضر الافتتاح المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي للمجموعة فى مصر.

وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا، عبر الفيديو كونفرنس، مع يوسف على رئيس المجموعة الدولية، تناول فيه الاستثمارات المقرر ضخها من المجموعة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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