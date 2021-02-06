غدًا.. استئناف صرف معاشات فبراير لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات شهر فبراير لمستحقي الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.وبدأت هيئة التأمين الاجتماعي، الإثنين الماضي، صرف المعاشات لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، من خلال 18 ألف فرع على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى بيان، أنه فيما يخص كروت ميزة الصادرة لأصحاب المعاشات، فإنه يتم استخراجها مجانًا دون أي رسوم إدارية.