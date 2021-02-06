«مياه مطروح»: لجنة لتقييم المتقدمين لوظائف مهندسين وكيميائين وفني تحلية

اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمالها لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%، وطبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.وبحسب بيان للقابضة، قال المهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إن أعمال التقييم استمرت مدة ثلاث أيام بدءا من الخميس 4 فبراير حتى السبت 6 فبراير، لتقييم المتقدمين.وأضاف، أن جميع أعمال التقييم تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية، بعيدًا عن التحيز والمحاباة.ونوه أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع كافة تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافات التباعد وقياس درجات الحرارة لكافة المتقدمين.ووجه رئيس شركة مياه مطروح، الشكر لأعضاء لجنة التقييم على الجهد المبذول، وانتقاء أفضل العناصر بموضوعية وفقا لمعايير الكفاءة.وكانت اللجنة قد ضمت ضمن أعضائها كلا من: (المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، عمرو الماحي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة، واللواء عبد الرحيم السيد، مدير عام الأمن بالشركة القابضة، محمد النجار، مدير شئون العاملين بالشركة القابضة، خالد محمود، عضو الموارد البشرية بالشركة القابضة، ورؤساء شركات أسيوط، والصرف الصحي بالإسكندرية، والبحيرة عبر الفيديوكونفرس).