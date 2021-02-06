رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن إيفاد قوافل دينية إلى دول القارة السمراء

السبت 06/فبراير/2021 - 11:33 ص
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين لجنة الاسكان بالبرلمان التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه على إيفاد قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى دولة السودان، وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا العديد من الأقاليم السودانية للتوعية بعظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وقال "مسعود" فى بيان أصدره اليوم، إن هذا التوجه من الدكتور محمد مختار جمعة دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالتعاون مع جميع دول القارة السمراء بصفة عامة ودولة السودان الشقيقة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة من الدول الإفريقية بالعلماء المصريين والأئمة والوعاظ والواعظات.

وطالب النائب أمين مسعود من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتوسع فى مثل هذه القوافل الدينية لتجوب جميع الدول الإفريقية لدعم التعاون المصرى الافريقى فى مجال الدعوة الاسلامية ونشر الفكر الوسطي المستنير وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

image description

ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718