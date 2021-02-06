منتج «الإنس والنمس» يكشف موعد عرضه

كشف المنتج هشام عبدالخالق عن الموعد النهائي لعرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي وعدد كبير من النجوم بعد انتهاء عمليات التصوير وما بعد التصوير.وقال "عبدالخالق" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاستقرار على عيد الفطر لعرض الفيلم الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء الترويج للفيلم في فترة مبكرة حيث حقق البرومو الأول انتشارًا واسعًا."الإنس والنمس" من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، كريم حسن بشير.