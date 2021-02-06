«مياه مطروح» تختتم أعمال تقييم المتقدمين للوظائف (صور)

اختتمت اليوم السبت، لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أعمالها لتقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين وكيميائين وفنيين تحلية شفويا وذلك بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70%، وطبقا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي.وأوضح المهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن أعمال التقييم استمرت مدة 3 أيام بدء من الخميس 4 فبراير حتي السبت 6 فبراير، لتقييم المتقدمين.وأضاف، أن جميع أعمال التقييم تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية، بعيدًا عن التحيز والمحاباة.وأكد علي أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع كافة تعليمات الوقاية والتعقيم والالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافات التباعد وقياس درجات الحرارة لكافة المتقدمين.ووجه رئيس شركة مياه مطروح، الشكر لأعضاء لجنة التقييم على الجهد المبذول، وانتقاء أفضل العناصر بموضوعية وفقا لمعايير الكفاءة.