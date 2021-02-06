تسجيل 108230 حائز لكارت الفلاح في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معدلات الإنجاز بمشروع كارت الفلاح بنطاق المحافظة، موضحة أنه وحتى عام 2018 كانت نسبة الإنجاز المحقق في تسجيل الحائزين 515 بعدد 50950 حائز تقريبا من إجمالي 99914 حائز.وأضافت، أنه جرى تكثيف الجهود للانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث تم مراجعة السجلات الزراعية بالجمعيات الزراعية ومطابقتها على ما تم تسجيله على منظومة دعم المزارع والمنطومة الموازية،وتم تحديد كافة الحيازات الغير مدرجة بالمشروع والتعرف على كافة المعوقات والقضاء عليها.وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم وضع خطة عمل تهدف إلى الإنتهاء من استيفاء كافة بيانات الحائزين وتسليمها لمركز نظم المعلومات والحواسب لتسجيلها، حيث تم الإنتهاء من تسجيل 108230 حائز بمشروع كارت الفلاح، واعتماد كافة الحائزين المسجلين على المنظومة الأساسية لدعم المزارع بتسجيل اعتماد 47034 حيازة من إجمالي 25078 مطلوب تسجيل اعتمادها وجاري طباعة إستمارات الأعداد المتبقية بمركز نظم البيانات والحواسب لإنهاء اعتمادها، كما تم الانتهاء من مطابقة الأحواض الزراعية المسجلة بالجمعيات الزراعية مع هيئة المساحة المصرية، فتم استلام الخرائط المساحية والإنتهاء من مطابقة الأحواض وإرسالها لهيئة المساحة المصرية للانتهاء من أعمالها، وكذا التنسيق لطباعة البطاقات الإليكترونية للحائزين وإرسالها لفروع البنك الزراعي المصري.وأكدت مديرية الزراعة أنه مع بداية فبراير الجاري تم توزيع 93 جهاز تابلت و93 جهاز نقاط بيع POS على الجمعيات الزراعية والتنفيذ الفعلي للمشروع.