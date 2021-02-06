وكيل «عربية النواب»: قرار أمريكا بالإبقاء على سفارتها في القدس «باطل»

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس باطل، مشيرًا إلى أن الواقع وطبقا لمقررات وقرارات الشرعية الدولية يؤكد أن القدس من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال أباظة، في بيان، إن مثل هذه التصرفات الأمريكية تعرقل مسيرة السلام فى الشرق الأوسط ويؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط فى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأكد النائب، أن القرار 478-1980 الذي أصدره مجلس الأمن والذي قضى باعتبار القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية باطلًا، مشيرا إلى مخالفات إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدينة القدس لأنه ضد الشرعية الدولية لأن ذلك الأمر فيه مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتعديلاتها المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كما أنه مخالف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها بشأن التوصيف القانوني للأراضي المحتلة وهذه الأحكام ملزمة ليس فقط لإسرائيل بل لجميع لدول الأُخرى أيضًا.وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من الولايات المتحدة الامريكية التراجع عن مثل هذه القرارات المخالفة للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ولأحكام اتفاقية جنيف، مؤكدًا أهمية التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للانتصار للقانون والشرعية الدولية.