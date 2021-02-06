ضبط تاجرين أقراص مخدرة وأفيون في أسوان وسوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزي تم استهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر البانجو – من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ماكينة لحام) بحوزة (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم مركبة "توك توك" دون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان.كما تم ضبط (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 450 ألف جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.