افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى الدقهلية

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطة ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان.وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة يناير 2021، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور فقد تم إفتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بعدد من مديريات الأمن.وقام اللواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بافتتاح أعمال التطوير والتجديد بوحدة مرور السنبلاوين ومركز شرطة أجا.