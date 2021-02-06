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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 10 سنوات لسائق دهس ضابط شرطة في كمين الدائري بالقليوبية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:25 ص
سجن مشدد
سجن مشدد
كتب صلاح حسنى
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، وعضوية المستشارين أشرف فتحي وياسر عادل حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات علي سائق أتوبيس اقتحم أحد الأكمنه ودهس ضابط شرطة خلال استيقافة لطلب التراخيص منه بمنطقة نزلة قليوب بالدائري، وإصابة أمين شرطة وفر هاربا حتى تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وتقديمه للنيابة التي أحالته للمحاكمة العاجلة.

كان الطريق الدائري نزلة قليوب قد شهد حادثا مأساويا حينما دهس المتهم "فايز سيد عبد العال" سائق الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل إمام، من الإدارة العامه للطرق والمنافذ خلال استيقافه وطلب الرخص الخاص بأتوبيس نقل ركاب كان يستقله، وحاول المتهم الهرب منه فتعلق المجني عليه في الأتوبيس لتوقيفه إلى أنه سقط اأسفله ودهسه المجني عليه وأصاب أمين شرطة أخر وهرب.

وتبين من التحريات أن السائق المتهم يدعى فايز سيد عبد العال قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج"، يقيم بقرية "طنان" مركز قليوب وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم والأتوبيس وأحيل المتهم للمحكامة فقررت حكمها السابق.

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