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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محادثات المتهم الرئيسي في «خلية هشام عشماوي»

السبت 06/فبراير/2021 - 11:25 ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عادل عبد العال
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حصل "الدستور" على محادثات ميسرة محمد عبد الحكيم، المتهم الرئيسي في "خلية هشام عشماوي" في تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية هشام عشماوي».

وجاء محتويات هاتف ميسرة محمد عبد الحكيم.

احتوى الهاتف على تطبيق للمحادثات عبر شبكة المعلومات الدولية والمسمى "التليجرام" ثابت به وجود محادثات كتابية بينه وبين المتهم الحادي عشر معاذ محمد عبد الحكيم بها صور شخصية لعدد من ضباط وجنود بالقوات المسلحة.

محادثة بتاريخ ٢٧ ١ ٢٠١٦ بينه وبين المتهم الثاني علي أحمد البدري، تضمنت طلب الأخير مادة الاستيون وماء أكسجين لإعداد العبوات المفرقعة.

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