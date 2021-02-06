حجز مدير مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص

أمرت النيابة العامة بحجز المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لحيازته 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا في القاهرة.وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 5 أمبول "دوائي" والمستخدم في علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيه وبدون مستندات مجهولة المصدر.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.