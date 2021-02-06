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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«صورة وأخليكي تمثلي».. حبس «مسيو أيمن» لابتزاز الفتيات بالقاهرة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:21 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإدارة صفحة على فيسبوك، وابتزاز الفتات والحصول منهن على صور فاضحة مقابل عملهم في التمثيل.

وتبين من التحقيقات أن المتهم انتحل صفة موظف تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، لكن بشرط الحصول منهن على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بقيام شخص بإدارة صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهن المعيشية، ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي محدد.

تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وتبين من صحتها، أن الشخص يدعى "عادل" حاصل على بكالوريوس علوم، وشهرته "مسيو أيمن" مقيم بمحافظة الغربية، يقوم من خلال صفحته عبر التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهن المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكنوا من ضبطه وإحدى الفتيات ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية حال تواجده بصحبة المجني عليها واستغلالها في الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما تم ضبط هاتفه المحمول "يحتوي على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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