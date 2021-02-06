الصحة: الرضاعة الطبيعية تقوى مناعة الأطفال فى ظل جائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل في ظل جائحة فيروس كورونا.وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة التزام الأمهات وحرصهن على حصول الأطفال على الرضاعة الطبيعية، موضحة أنها تقوم بتقوية جهاز المناعة للأطفال.وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة إصابة الأم بفيروس كورونا، فستكون لديها أجسام مضادة لفيروس كورونا تنتقل عن طريق الرضاعة للطفل، مما يسهم في تقوية المناعة لديه.