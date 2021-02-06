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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو «6 أكتوبر» يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق

السبت 06/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، تفقد الشربينى، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومشروعات المرافق بالمدينة، حيث شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مآخذ المياه العكرة بالعياط، ومحطة محولات كهرباء بالعياط، والطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمآخذ المياه العكرة والرافع الأوسط بالمرحلة الثانية لمحطة المياه بطاقة 400 ألف م3 يوم، بجانب تركيب محابس الخط الناقل الثالث بمدينة ٦ أكتوبر بنسبة إنجاز بلغت نحو 80%، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال تركيب الطلمبات والمحركات، والانتهاء من تركيب خطوط السحب، وجارٍ تركيب الطلمبات ويليها خطوط الطرد، بجانب الانتهاء من أعمال المطرقة وجارٍ التنسيق لإتمام الربط على الخط القائم.

وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة، لإنهاء الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

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