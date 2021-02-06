القبض على سائق بحوزته جهاز الكشف عن الذهب بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من القبض على سائق وبحوزته جهاز يستخدم في الكشف عن معدن الذهب.وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا يفيد بتمكن رجال الشرطة من ضبط سائق وسيارة بها جهاز يستخدم في الكشف عن معدن الذهب، وعلى الفور تمت إجراءات القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.