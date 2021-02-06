محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، للوقوف على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة بمراكز واحياء المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" طبقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءًا على توجيهات وزارة الصحة والسكان موجهًا بضرورة المتابعة الدورية واليومية لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة جائحة كورونا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنينحيث استمع المحافظ إلى شرح وكيل وزارة الصحة للاستعدادات التي تم اتخاذها لبدء توزيع لقاح كورونا ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين والمشتبه في اصابتهم فضلًا عن مدى كفاءة شبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين بكل مستشفى بالاضافة إلى مدى جاهزية مركز توزيع لقاح كورونا على المواطنين بدءًا من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكروأوضح محافظ أسيوط أن أولوية الحصول على اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي مضيفًا إنه تم اختيار وتجهيز مراكز التطعيم بمستشفى الإيمان العام للعمل كمركز تلقي تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والعمل على توافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم ومسارات محددة وغيرها مع ضرورة مراعاة الاشتراطات اللازمة لذلك.