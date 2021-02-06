لكل مكان طريقة.. وصفات لـ شوربة العدس

◄ شوربة العدس بالأرز "العدس الصعيدي":



◄ شوربة العدس بالشعرية "محافظات بحري":





◄ شوربة العدس على الطريقة "التركية"



شوربة العدس من الأكلات الأساسية في فصل الشتاء داخل كل بيت مصري، ولكن تختلف طريقة التحضير من مطبخ إلى آخر، حيث هناك أكثر من طريقة لعمل شوربة العدس خاصة في محافظات الصعيد يختلف عن بحري.ونرصد طرق مختلفة لعمل شوربة العدس وأبرزها.المقادير-عدس- أرز مسلوق- بصل- ثوم- جزر- بطاطس- كزبرة جافة- كمون - ملح - فلفل أسود- سمنالطريقة:- يغسل العدس جيدًا ثم نضعه على النار ونضيف إليه الماء ليسلق ثم يضرب بالخلاط، بعد ذلك يضع على النار مرة ثانية.- نضيف الأرز المسلوق إلى العدس ونقلب جيدًا.- نحضر طاسة بها ملعقة سمن نحمر بها البصلة المبشورة إلى أن تصل للون الذهبي ثم نضعها على العدس ونقلب جيدًا، وبذلك يصبح جاهزًا للتقديم.- المقادير:- عدس- 2 ثمرة طماطم- بصلة- ملح- شطة- كمون- شعريةطريقة التحضير:- طريقة تحضير العدس نفس الطريقة السابقة.- نحضر طاسة بها ملعقة زيت ونحمر الشعرية إلى أن تتحول للون الذهبي الغامق.- نحضر بصلة مبشورة متوسطة الحجم ونحمرها إلى أن تتحول للون الذهبي ونضيف بعد ذلك كل من الشعرية والبصل إلى العدس، ونترك الحلة على النار لمدة ربع ساعة مع الإستمرار في التقليب.مكونات- عدس أصفر- الزبدة أو السمن البلدي.- طماطم- البصل.- بطاطس- معجون الطماطم- مكعب مرق الدجاج.- ورق النعناع.- ملح- الفلفل الأسود.- الثوم.طريقة التحضير:-- نقوم بغسل العدس جيدا ثم نقوم بتصفيته من الماء تماما ونضعه جانبا.- بفرم البصل حتى يصبح خليط ناعم.- بشر البطاطس.- فرم الطماطم إلى ما يشبه العصير.- الثوم مهروس والنعناع- وفي قدر على النار نضع الماء وبها العدس والبصل والطماطم والجزر البطاطس مع التوابل الفلفل الأسود والملح الأبيض ومكعب المرق مع ورق النعناع والثوم ونتركه على النار لمدة نصف ساعة.- ثم نقوم بوضعه بالخلاط ويخفق حتى تهرس جميع المكونات- ثم نضع القدر على النار ونضع به الزبدة أو السمن ونضع الخليط حتى الغليان ثم يقدم.