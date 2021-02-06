هنا الزاهد تصور آخر حلقات «حلوة الدنيا سكر» وتنسق مع «إمام» لـ«النمر»

طلبت النجمة الشابة هنا الزاهد تكثيف تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية بعد الإعلان رسميا عن عرضه 14 من فبراير الجاري على شبكة قنوات DMC بعد مسلسل "جمال الحريم".ويتبقى لهنا عدة حلقات لكنها تحاول الانتهاء منها في أقرب وقت بالتنسيق مع الفنان محمد عادل إمام والمخرجة شيرين عادل، نظرًا لاشتراكها في الموسم الرمضاني بمسلسل "النمر"، وتبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القادمة، خاصة أن معظم مشاهدها أمام البطل، حيث تقدم دور حبيبته.وتنسق هنا بين العملين حتى تنتهي من الأول وتستمر في الثاني على مدار الفترة القادمة، وجاء ذلك بعد تأجيل تصوير فيلمها الجديد "في عز الضهر" مع النجم العالمي مينا مسعود بعد أن كان مقررا تصويره مطلع فبراير، وهو ما كان سيسبب لها في أزمة كبيرة في التوفيق بين الأعمال الثلاثة.