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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

910 إصابات و30 وفاة بكورونا في بلغاريا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:28 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلغاريا 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 223 ألفا و59 حالة.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم السبت، بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 12 ألفا و463 فحصا، وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 30 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9302.

وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 698 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع تراكمي المتعافين إلى 193 ألفا و30 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 20 ألفا و727 شخصا، منهم 3070 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 276 في وحدات العناية المركزة.

يذكر أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقت 2835 حالة لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 56 ألفا و860 شخصا.

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