ضمن «حياة كريمة».. إطلاق قافلتين طبيتين في أسوان والوادي الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في أسوان والوادي الجديد يومي 7 و8 فبراير للكشف والعلاج مجانًا.وأوضحت الوزارة أن القافلتين تضم تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).