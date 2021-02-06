ضمن «حياة كريمة».. إطلاق قافلتين طبيتين في أسوان والوادي الجديد
السبت 06/فبراير/2021 - 11:16 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في أسوان والوادي الجديد يومي 7 و8 فبراير للكشف والعلاج مجانًا.
وأوضحت الوزارة أن القافلتين تضم تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأوضحت الوزارة أن القافلتين تضم تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).