1941 إصابة بكورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 535 ألفا و521 شخصا، حسبما أفادت صحيفة "فلبين ستار" المحلية على نسختها الإلكترونية.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه توجد حتى الآن 35 ألفا و946 حالة إصابة نشطة في البلاد.وتعافى 234 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين من الفيروس في الفلبين إلى 488 ألفا و465 شخصا.