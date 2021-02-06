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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان اللبناني: الأزمات الاقتصادية تتطلب استئناف مشاورات تشكيل الحكومة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:08 ص
نبيه بري
نبيه بري
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية استئناف المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يتألم على وقع الأزمات الاقتصادية الحادة الأمر الذي يقتضي سرعة تأليف الحكومة لإنقاذ لبنان.

وقال بري - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت- "إن الاقتصاد في حالة انهيار وأن الآتي قد يكون أسوأ".. موضحا أن دعم أسعار السلع الحيوية والأساسية سيستمر لمدة شهر واحد فقط، على نحو يتعين معه الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة قبل فوات الأوان.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن لبنان يحتاج إلى حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والاختصاص (وزراء خبراء) والاستقلالية بمعنى ألا يكون للوزراء فيها انتماء حزبي.

وشدد على أن المبادرة التي كان قد أطلقها قبل عدة أيام للحض على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال قائمة ومستمرة ولا تراجع عنها.. لافتا إلى أن تأليف الحكومة يجب أن يتم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافقا.

وأضاف بري قائلا "لرئيس الجمهورية الحق في أن يكون له رأي في كل أسماء الوزراء، ولكن رئيس الوزراء المكلف هو المسئول عن الحكومة أمام مجلس النواب بموجب الدستور، ولذلك هو الذي يضع مشروع التشكيلة الحكومية ويرفعه إلى رئيس الجمهورية وليس العكس".

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